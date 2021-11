Chiavari. A Chiavari chiude un asilo che ospita 80 bambini e accade proprio in un momento in cui sia a livello locale sia soprattutto nazionale si denuncia la carenza di queste strutture perché sempre più donne, una volta diventate madri, si trovano a uscire dal mercato del lavoro per occuparsi dei propri figli a tempo pieno.

