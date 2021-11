Casinò di Sanremo, sindacati convocati il 2 dicembre: «Comunicazioni unilaterali, non rispettano i lavoratori»

Sanremo. Nessun tavolo tecnico di confronto e comunicazioni unilaterali che sembrano escludere i lavoratori. Sono questi i motivi per cui, in merito alla situazione del Casinò di Sanremo, le organizzazioni sindacali Fisascat-Cisl Snalc-Cisal tornano sul piede di guerra: «Denunciamo la mancanza di un tavolo tecnico, con il consiglio di amministrazione del Casinò alla presenza del Sindaco, Alberto Biancheri, dell’assessore al bilancio, Massimo Rossano, sul quale poter discutere dei dati che ci hanno portato a verificare e denunciare che chiudere le roulette francesi sia una totale follia, questo tavolo era stato richiesto da alcuni Capigruppo e il Presidente, Alessandro Il Grande, si sarebbe dovuto fare portavoce con la proprietà per istituirlo al più presto: attendiamo fiduciosi», scrivono le segreterie in una nota.

