Da 40 anni don Salvatore Crisopulli è il parroco di Vallebona

Vallebona. Da 40 anni don Salvatore Crisopulli è il parroco della chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Esattamente il 22 novembre del 1981 iniziò il suo incarico nel paese di Vallebona: «Dopo essere stato due anni a Ventimiglia, il vescovo mi ha trasferito a Vallebona nel 1981. Ho accettato l’incarico visto che conoscevo già un po’ di ragazzi del paese, che collaboravano con me in alcune iniziative, come la raccolta di indumenti. Negli anni mi hanno fatto proposte di trasferimento, anche in altri paesi, ma alla fine non ho accettato per motivi personali e familiari. Sono 40 anni che sono qui e tra poco compio 50 anni di sacerdozio».

