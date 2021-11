Albisola Superiore. Buoni spesa e rimborso delle bollette: parte questa mattina ad Albisola Superiore la presentazione delle domande per accedere ai bandi. I fondi, in totale 41mila euro, saranno distribuiti dal Comune ai cittadini che versano in condizioni di difficoltà socio-economica a causa l’emergenza Covid-19.

