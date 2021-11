Elezioni Provinciali, gli ex detrattori ora vogliono Scajola presidente: «Ne sono lieto»

Imperia. «Io sono rimasto fermo. Tre anni fa ho offerto la mia candidatura perché volevo fare il sindaco di Imperia, perché lo sentivo come un dovere: aiutare la mia città a crescere, perché la vedevo in grande crisi. Questa volta non volevo fare il presidente della Provincia, di fronte alla gravità dei problemi, la maggior parte di coloro che l’altra volta non volevano appoggiarmi, hanno pensato che potessi essere utile e ne sono lieto». Lo ha detto, a margine della conferenza stampa di presentazione della sua candidatura a presidente della Provincia, il sindaco di Imperia Claudio Scajola.

