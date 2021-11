Il Covid ridisegna i servizi sociali per il Distretto Finalese: “Casa e lavoro le priorità”

Borgio Verezzi. L’emergenza pandemica ha cambiato anche bisogni ed esigenze per i servizi socio-sanitari dei Comuni: oggi pomeriggio, nella cornice del Teatro Gassman di Borgio Verezzi, è stata presentata una ricerca per il Distretto socio-sanitario del Finalese, condotta da Stefano Padovano, in qualità di ricercatore e direttore scientifico dello studio, e da Marino Lagorio, operatore del Consorzio sociale “Il Sestante”, con l’obiettivo di progettare un nuovo sistema di welfare locale, anche alla luce delle differenti caratteristiche territoriali e delle conseguenze del Covid.

