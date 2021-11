Mercedes GLE, il nuovo SUV ibrido ai raggi X

Forza e carattere sono le peculiarità di Mercedes GLE. La vettura si propone in tre versioni diesel: la 300 d da 245 CV e i modelli a sei cilindri 350 d (da 272 CV) e 400 d (da 330 CV), entrambi del tipo 3.0. Esistono inoltre degli esemplari ibridi “leggeri” a benzina (detti EQ-Boost): si distinguono in quanto dotati di un motore elettrico da 22 CV, che va ad incrementare ulteriormente le prestazioni dei sei cilindri. È disponibile anche la 350 de, ibrida diesel plug-in, capace di percorrere fino a 100 km utilizzando solo la corrente.

All’interno Mercedes GLE riprende i tratti eleganti e raffinati tipici delle vetture della casa di Stoccarda, rendendoli nettamente più decisi e moderni. Rispetto al modello precedente, è ancora più spaziosa. Infatti fra la prima e la seconda fila di sedili sono stati aggiunti 69 mm, per un totale di 1.045 mm. Una novità interessante, specie per i SUV, è la possibilità di disporre di un apparato di regolazione a sei livelli completamente elettrico per la seconda fila di sedili.

Sulla scia di molti altri modelli Mercedes, GLE è dotata del sistema di assistenza per interni MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Tale sistema è equipaggiato con due ampi display da 12,3 pollici/31,2 cm, disposti l’uno accanto all’altro, andando a formare un unico display widescreen a colori. Si può attivare con il comando vocale, touchscreen, tastiera al volante o touchpad, ma funziona anche a seconda dei gesti del pilota.

Al fine di migliorarne il comfort, gli ingegneri di Mercedes hanno dotato la vettura di funzionalità innovative, prime tra tutte l’adattamento del sedile guidatore ADAPT e i programmi ENERGIZING. Da non dimenticare anche i numerosi sistemi di assistenza alla guida, di sicurezza attiva o di supporto alla regolazione della distanza DISTRONIC. Per non parlare poi di quello di frenata assistita.

Rispetto al modello precedente, Mercedes GLE ha dimensioni decisamente superiori. Oltre ad essere lunga 493 cm, larga 196 e alta 180, dispone di un passo di ben tre metri, misurando la distanza lungo la fiancata, tra i centri delle ruote. In tal modo i passeggeri avranno la possibilità di viaggiare comodamente. È sempre possibile, con € 2184, aggiungere nel baule due sedili a scomparsa elettronicamente regolabili.

Il bagagliaio è capiente: nelle versioni a cinque posti, infatti, può contenere fino a 635 litri, che diventano 2055 abbassando lo schienale e caricando la vettura fino al tettuccio. L’ampio portellone viene azionato elettronicamente. Lo schienale è composto da tre parti reclinabili, le finiture sono accurate e si può disporre anche di accessori interessanti, come il sottofondo, completamente rivestito e protetto da serratura, e la rete divisoria fra abitacolo e baule. I due vani, all’occorrenza, si possono anche riunire togliendo il pianale.