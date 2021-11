Ottenere un prestito: come fare e come trovare quello più conveniente

A molte persone potrebbe tornare utile avere una maggiore disponibilità economica per portare a termine un proprio progetto personale, o comunque per compiere uno specifico acquisto. Per ottenere questa maggiore disponibilità economica si può far riferimento al prestito personale, uno strumento finanziario attraverso il quale un istituto di credito o una finanziaria concede delle somme di denaro che dovranno poi essere restituite insieme agli interessi, i quali variano in base al tasso d’interesse prestabilito.

... » Leggi tutto