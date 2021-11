Sanremese battuta dal Varese, quinta sconfitta in campionato per i biancoazzurri

Sanremo. Trasferta insidiosa per i biancoazzurri di scena al Franco Ossola di Varese. Scontro diretto in chiave play off tra due squadre in salute che non vogliono assolutamente lasciare punti per strada per cercare di restare agganciati al treno delle prime. Sanremese senza gli infortunati Maglione, Pellicanò e Scalzi: Andreoletti conferma l’undici capace di raccogliere tre vittorie consecutive in campionato. Nel Città di Varese assente per problemi muscolari Cantatore, si rivedono in panchina Disabato e per la prima volta Cappai.

