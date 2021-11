Sanremo, aperitivo solidale per il giovane Riccardo: per aiutarlo a tornare alla vita

Sanremo. Aperitivo solidale, sabato prossimo 4 dicembre, per aiutare Riccardo Battista. E’ il giovane sanremese che da anni lotta con un tumore alla gamba e una protesi del costo di circa 150.000 cambierebbe radicalmente la sua invivibile situazione. L’evento andrà in scena, con inizio alle 17.30, presso il ristorante “Urbicia Vivas”, nella Pigna, il centro storico matuziano. Il nome della serata è “Un regalo per Riccardo” ed è stata realizzata con la collaborazione dell’associazione “Pigna mon amour”. Il costo per parteciparvi è di 20 euro, l’incasso della serata sarà devoluto in beneficienza.

