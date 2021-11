Scajola alla guida della Provincia: «Con me 50 sindaci e 300 amministratori»

Imperia. «Mi candidato a fare il prossimo presidente della Provincia. La legge prevede che nella città metropolitana, il presidente sia il sindaco del capoluogo. Per i capoluoghi di provincia sono presidenti i sindaci dei comuni capoluogo. E’ così a Spezia, è così a Genova. Io sono candidato a presidente della Provincia a Imperia. In questi mesi non ho mai parlato di Provincia. Ho deciso di farlo oggi perché con ieri a mezzogiorno si sono concluse le liste per la candidatura alla presidenza», con queste parole il sindaco Claudio Scajola ha ufficializzato questa mattina, dalla sala consiglio del suo municipio, la candidatura per la presidenza della Provincia. Elezioni di secondo livello – votano solo i sindaci e consiglieri comunali dell’Imperiese – in programma il 18 dicembre.

