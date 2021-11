Tpl, tra le idee allo studio di Tursi abbonamenti “su misura” per fasce orarie, zone o solo per la metro

Genova. Di fronte alla notizia della sperimentazione della gratuità per parte del trasporto pubblico locale a Genova – ascensori, funicolari, cremagliera e la metropolitana se fuori dall’orario di punta – c’è chi non ha potuto fare a meno di notare come per qualcuno, di fatto, questo progetto rappresenti un indiretto danno economico, ossia per i possessori di abbonamento annuale. Coloro che hanno già pagato per i prossimi quattro mesi, infatti, non potranno in alcun modo approfittare della agevolazione.

