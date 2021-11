Autostrade liguri, Tosi (M5s): «Votato odg nell’interesse dei cittadini»

Genova. «Il centrodestra oggi ha messo nero su bianco la propria imbarazzante incoerenza: è stato infatti votato oggi un ordine del giorno sulle “possibili misure per la viabilità delle rete ligure”. Misure che lo stesso M5S ha più volte auspicato. Un atto che avevo dunque a suo tempo sottoscritto e che oggi ho votato favorevolmente. Questo perché in materia di viabilità autostradale e di azioni in risposta ai disagi subiti dall’utenza, il M5S non ha mai cambiato idea e tantomeno atteggiamento. Non possiamo certo dire altrettanto della Giunta e della maggioranza consiliare, che prima del Governo Draghi per mesi si è letteralmente sgolata pur di puntare il dito sull’esecutivo del Conte I e II. Da febbraio-marzo 2021 invece tutto tace, come se le problematiche sulla rete autostradale ligure si fossero sciolte come neve al sole. Sappiamo invece che non è così, come ben dimostrano le code di questa mattina sull’A12».

