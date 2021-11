Circolare parlamento UE “vieta” gli auguri di Natale, vescovo Suetta: «Segnale incontrovertibile di decadenza»

Sanremo. Fa discutere il documento redatto da Helena Dalli, commissaria maltese per l’Uguaglianza nel parlamento Europeo, che in trentadue pagine di circolare interna dal titolo “Union of Equality” destinata alle aule dell’Europarlamento, consiglia di non utilizzare alcune espressioni quali “Buon Natale”, preferendo il più neutrale “Buone feste”, evitando «di considerare che chiunque sia cristiano», perché serve «essere sensibili al fatto che le persone abbiano differenti tradizioni religiose». «Dobbiamo sempre offrire una comunicazione inclusiva – dichiara la commissaria maltese – garantendo così che tutti siano apprezzati e riconosciuti indipendentemente dal sesso, dalla religione o dall’origine etnica».

