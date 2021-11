Come scegliere il giaccone invernale per uomo? Guida pratica

Come direbbe Ned Stark, l’inverno sta arrivando. E quest’anno promette di essere davvero rigido. È il momento di un rapido check-out del proprio armadio e dedicarsi ad acquisti intelligenti per proteggersi dal freddo, e il giaccone sarà un valido aiuto. Bisogna però sapersi orientare nel mondo della moda maschile, al fine di individuare il modello che meglio di tutti saprà soddisfare le nostre necessità, non solo funzionali ma anche estetiche.

Innanzitutto, prima di strisciare la carta di credito, urge considerare alcuni aspetti base. Il giaccone invernale che sceglieremo dovrà infatti rispecchiare il nostro stile personale. Deve piacere a noi e a noi soltanto, non alla nostra ragazza, altrimenti ci sarà il rischio che non vorremo indossarlo ancora.

In secondo luogo, vanno ponderate la zona in cui viviamo e le sue temperature. Per chi abita in montagna si consiglia, naturalmente, un giubbotto invernale più resistente alla neve, e lo stesso vale per chi risiede in pianura, visto l’alto tasso di umidità.

A fare la differenza saranno il tessuto e l’imbottitura, l’ideale per ripararsi dall’acqua e dal vento. Un ruolo importante è giocato anche dalla lunghezza e dalla forma. Serve pertanto un modello compatibile con la nostra corporatura.

Per chi è meno alto, meglio puntare su un giaccone invernale corto e dritto, senza troppe fantasie, per chi invece è più alto si consiglia decisamente una giacca lunga. Da considerare ovviamente anche il contesto: se bisognerà usare il giubbotto per lavoro, allora meglio acquistarne uno con un’elevata resistenza a urti e movimenti.

Ultimi due aspetti basilari: il colore e l’ambiente. Sarebbe saggio comprare un giubbino uomo dalle tonalità scure e versatili, in modo tale da poterlo indossare anche nei prossimi anni. Fra le opzioni migliori ci sono nero, blu, marrone e verde scuro, essendo facilmente abbinabili al resto dell’outfit e difficilmente sporcabili. Se la giacca invernale viene usata per trascorre molto tempo all’aperto, allora conviene un modello più sportivo, mentre uno più casual è più adatto per recarsi in ufficio.

Tornando per un attimo alla voce imbottitura, i giacconi invernali migliori offrono un ottimo isolamento termico, unito alla leggerezza tipica della piuma d’oca. Essendo comprimibili, le piume non occupano tanto spazio. Risultato: il design della giacca si mostra snello e per niente ingombrante. Il prezzo di un giubbotto in piuma d’oca è un po’ più elevato rispetto ai modelli con imbottitura sintetica, ma visto quanto offre, il gioco vale la candela.

Passiamo infine alla sezione optional; nel caso in cui non si disponga di ventiquattrore, marsupi o borse, il giaccone invernale si dimostra più utile quando è multitasche. Così tutti i nostri effetti personali, specialmente lo smartphone e il portafogli, si possono proteggere meglio.

Il cappuccio dal canto suo può essere visibile o a scomparsa, dipende naturalmente dai propri gusti personali. Se esterno, comunque, permette, grazie al tessuto più pesante, di tenere la testa al caldo e riparata da pioggia e vento, qualora non si avesse un cappello.