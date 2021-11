Coronavirusi, presidente Toti incontra pediatri: «Al lavoro per organizzare vaccinazioni under 12»

Genova. Si è svolto oggi pomeriggio presso la sede di Regione Liguria un incontro tra il presidente Giovanni Toti insieme al direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi e i rappresentanti dei pediatri di libera scelta, Alessandro Giannattasio (segretario generale Federazione Cipe-SisPe-SinsPe), Giorgio Conforti (vice segretario regionale e responsabile nazionale vaccini Fimp Liguria) e Riccardo Campus, segretario regionale e presidente provinciale Snami.

Al centro del dialogo, l’organizzazione delle vaccinazioni anti Covid per i bambini tra 5 e 11 anni, in attesa del via libera di Aifa atteso nelle prossime ore e delle indicazioni ministeriali.

