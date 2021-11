Covid e vaccini, al via le linee senza prenotazione. Toti: “Super green pass fa salire le prime dosi”

Genova. “Per accelerare e potenziare la campagna vaccinale in tutte le Asl sono state predisposte linee senza prenotazione, ad accesso diretto, in diversi hub della Liguria, nelle cinque Asl. L’obiettivo è consentire a tutti coloro che non l’avessero ancora fatto di ricevere la prima dose, e anche di accelerare, alla luce delle nuove disposizioni governative, la campagna di immunizzazione per quanto riguarda le dosi booster”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

