Imperia, ritirata la mozione per rinominare le uscite autostradali della città

Imperia. Sono due le mozioni presentate oggi in consiglio comunale. La prima, introdotta dal consigliere Savioli propone la modifica della denominazione sulle uscite autostradali Città di Imperia. «Le terminologie Est ed Ovest non rendono l’idea del territorio, creando anche confusione negli automobilisti. Per questo viene proposto di rinominare le uscite come Imperia Oneglia e Imperia Porto Maurizio. Una mozione non politica ma tecnica, che vuole portare un valore aggiunto al notro territorio». Al termine della discussione la mozione è stata ritirata ma è stato invece proposto di installare cartelli esplicativi nei pressi delle uscite.

