Nicolas Thevenet, dalla Francia alla Rocchettese per amore: “Stregato dall’attaccamento al rossoblù”

Un bel po’ di anni fa, un francese arrivò in Val Bormida e si mise a duellare a Mallare, Carcare, Altare, Millesimo, Cosseria e Cairo. Si chiamava Napoleone Bonaparte e a Dego riuscì a vincere. Tanto tempo dopo, un altro francese è arrivato in Valle, destinazione Rocchetta di Cairo. L’obiettivo non è vincere a Dego ma contro il Dego, nel derby dei derby. Una sfida da vincere per provare a salire e incrociare “il fuoco” anche con Mallare, Millesimo e Aurora Cairo.

