Sanremo. Sabato di grande rugby giovanile sul campo di Pian di Poma con il raggruppamento che ha visto confrontarsi le formazioni Under 7, Under 9 e Under 11 di Sanremo Rugby, Imperia Rugby, Reds e CUS Genova. Ampia la presenza di pubblico e famiglie, sempre avvincenti le partite disputate con non poche soddisfazioni per i ragazzi del Sanremo Rugby.

