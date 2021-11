Tamponi drive through, troppo caos: il centro da Vallecrosia si sposta a Ventimiglia

Vallecrosia. Code chilometriche e disagi: il centro drive through per i tamponi si trasferisce a Ventimiglia. Lo ha comunicato, in serata, il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi. «Vallecrosia, già durante il lock down, si è resa disponibile e si è organizzata ad ospitare il drive through per effettuare i tamponi – dice il primo cittadino -. L’affluenza, allo stato attuale, è tale da recare grandi disagi alla cittadinanza. Per questo motivo mi sono messo in contatto con il direttore di ASL 1 Silvio Falco per esporre la situazione».

... » Leggi tutto