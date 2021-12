Bordighera, “Senza freni per Marika”: un successo di solidarietà

Bordighera. E’ stato un grande successo, l’evento “Senza freni per Marika” che si è svolto domenica 28 novembre 2021 sul lungomare di Bordighera, in collaborazione con l’associazione Rallyterapia ed il motoclub Enduro Sanremo, con il patrocinio del Comune di Bordighera. Un successo di pubblico, un successo per la raccolta benefica, ma soprattutto un successo di emozioni forti. Non solo quelle date dalle evoluzioni dei campioni, ma soprattutto quelle fatte provare a tutti dalla coraggiosa Marika.

