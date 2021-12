Genoa, il Milan ha messo a nudo tutti i difetti. Sheva: “Ci è mancata la fortuna”

Genova. Una sconfitta senza appello per il Genoa. Il Milan ne fa tre al Ferraris e mette a nudo tutte le difficoltà di questa prima parte di campionato. Non si può dire che Ballardini non avesse ragione: alcuni giocatori non sembrano, almeno in questo periodo, all’altezza della situazione e stasera anche chi ha tenuto la baracca sinora, vedi Sirigu, ha avuto una battuta d’arresto. Manca la fiducia e anche la fortuna, perché sullo 0-2 il miracolo di Maignan ha negato anche la flebile speranza di poter riaprire la partita (per poi compiere un’altra parata strepitosa sullo 0-3).

