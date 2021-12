Taggia. Cordoglio in tutto il Ponente ligure per la morte, la scorsa notte, di Maximilian Ballestin, 31 anni. Meccanico presso il Baru’s Garage di Riva Ligure, il giovane, da tutti conosciuto come Max (e detto anche AlMa), era molto conosciuto e benvoluto. A strapparlo ai suoi familiari e amici sono state le conseguenze di una malattia.

