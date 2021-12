Mozione Aurelia Bis in consiglio comunale a Imperia, la soddisfazione del PD

Imperia. Fanno sapere dal Partito Democratico di ieri in merito alla “mozione Aurelia Bis” presentata dal PD nel consiglio comunale di ieri sera: «Ieri sera la nostra mozione, con la quale abbiamo chiesto all’amministrazione comunale e al Sig. Sindaco di impegnarsi per attivarsi presso il commissario straordinario governativo incaricato all’esecuzione, in merito alla variante migliorativa per l’Aurelia Bis in zona Borgo Oliveto, è stata approvata all’unanimità dei presenti del consesso civico. Una mozione condivisa anche dagli altri gruppi politici (cosa non avvenuta ricordiamo in altre occasioni come in occasione della cittadinanza onoraria alla Sen. Segre o dell’iscrizione della città di Imperia all’anagrafe antifascista)».

