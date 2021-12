Piaggio, la trattativa non si ferma. Commissario Nicastro: “Nuove interlocuzioni con altri soggetti”

Savona/Villanova d’Albenga. “La trattativa non è stata interrotta, tantomeno per volontà del Ministero dello Sviluppo Economico. Si è semplicemente arenata, in quanto non è stata presentata alcuna offerta vincolante e cauzionata. E noi non possiamo aspettare oltre”. Sono queste le parole con cui il Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, ha aperto l’incontro con le rappresentanze sindacali territoriali che ha avuto luogo oggi pomeriggio a Savona, presso la sede dell’Unione Industriali.

