Sanremo, pioggia di medaglie per la Polisportiva IntegrAbili a Riccione

Sanremo. I giovani atleti della Polisportiva IntegrAbili, Giorgia Amodeo e Francesco Rebora hanno

partecipato nello scorso weekend del 27-28 novembre al Campionato Italiano assoluto di nuoto paralimpico in vasca corta andato in scena a Riccione. E’ stata un’esperienza molto importante per i nuotatori sanremesi che si sono confrontati con i maggiori esponenti del nuoto FINP alcuni dei quali hanno preso parte ai Giochi Paralimpici di Tokyo. La kermesse, ultimo evento nazionale FINP del 2021, ha riunito in vasca ben 155 atleti in rappresentanza di 50 società italiane.

