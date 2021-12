A Genova corteo della Fiom contro il governo Draghi: “Ora serve lo sciopero generale”

Genova. I metalmeccanici tornano in piazza contro la manovra del governo Draghi. La Fiom Cgil di Genova ha proclamato 4 ore di sciopero “per dire basta all’atteggiamento del Governo che, mostrando il pugno di ferro in guanto di velluto, dà risposte totalmente insufficienti alle richieste dei lavoratori“. Un corteo è partito da piazza Massena a Cornigliano per percorrere tutta via Cantore in direzione centro e tornare verso Ponente.

... » Leggi tutto