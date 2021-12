Alassio, sarà realizzata una nuova struttura per anziani. Giannotta: “Volontà della dottoressa Bianchi”

Alassio. “Il 17 marzo di quest’anno è venuta a mancare Carolina Bianchi, la dottoressa che tanti alassini hanno conosciuto e apprezzato per competenza e professionalità dal banco della Farmacia di Piazza Matteotti ad Alassio. Chi ha avuto modo di conoscerla meglio ne ha, in più d’una occasione, voluto ricordare la generosità e l’attenzione ai più deboli, l’umiltà di chi, senza sbandierare, sapeva aiutare concretamente, in vita e anche oltre la vita”. A dirlo è l’assessore di Alassio Franca Giannotta.

