Bici, il governo stanzia 44,5 milioni per la ciclovia tirrenica: unirà Lazio, Toscana e Liguria

“Per lo sviluppo delle ciclovie turistiche dal Mims arriva il via libera a 44,5 milioni per la realizzazione della ciclovia Tirrenica. Un progetto che riguarda Liguria, Toscana e Lazio per creare un unico percorso ciclabile da Ventimiglia a Roma per 668 km percorribili in bicicletta. I fondi sono destinati alla realizzazione dell’opera entro giugno 2026. Un obiettivo raggiunto anche grazie all’impegno del vice ministro al Mims Alessandro Morelli nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. Un risultato concreto della Lega al governo. Dalle parole ai fatti”.

