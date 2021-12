Bonus badanti, bonus baby sitter e voucher nido: Regione stanzia altri tre milioni

Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Cavo, ha deliberato con due distinti provvedimenti uno stanziamento complessivo di 3.048.692 euro per rifinanziare il bonus badanti e baby sitter e i voucher nido. In particolare per il ‘Bonus badanti e baby sitter’ si mettono a disposizione ulteriori 1.858.236,40 euro al fine di soddisfare tutte le domande valide nelle due distinte graduatorie chiuse a giugno e rimaste inevase per mancanza di fondi. Nel secondo provvedimento si promuove invece la quarta edizione della misura ‘Voucher nido’ erogando alle famiglie complessivi 1.190.456 euro con le stesse finalità delle precedenti edizioni.

... » Leggi tutto