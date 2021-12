Imperia e Sanremese insieme per “dare un calcio” con lo screening all’epatite C

Sanremo. Anche in Asl1 prende il via lo screening regionale gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus Hcv. Lo screening dell’infezione attiva dell’HCV è effettuato con l’intento di rilevare le infezioni da virus dell’epatite C non ancora diagnosticate, migliorare la possibilità di una diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento, onde evitare le complicanze di una malattia epatica avanzata e delle manifestazioni extraepatiche, nonché interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni. L’indagine sarà rivolta alle persone nate tra il 1969 e il 1989 (ben 52796 in provincia di Imperia), le quali saranno contattate dal Dipartimento di Prevenzione di Asl1 in modo da presentarsi in ambulatorio per poter effettuare il test.

... » Leggi tutto