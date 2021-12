Sanremo. Un pareggio per 3-3 contro i pari età del Pisa chiude il raduno in Toscana della Rappresentativa Under 17 Lnd, da lunedì a lavoro al CPO di Tirrenia per gli ultimi preparativi in vista dell’esordio al Memorial Ponte Morandi tra due settimane a Torre del Greco (il 15 dicembre la prima sfida contro il Benevento). Lo annuncia la Lnd.

... » Leggi tutto