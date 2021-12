Metropolitana gratis a Genova, Sinistra Italiana: “Misura insufficiente, è una decisione elettorale”

Genova. Il Comune di Genova ha deciso di sperimentare per quattro mesi, a partire dal 1° dicembre 2021, la gratuità di alcuni mezzi del trasporto pubblico per incentivarne l’uso. “Ma per valutarne la portata e l’efficacia – affermano Maria Campese, responsabile nazionale per infrastrutture e trasporto pubblico di Sinistra Italiana, e Dino Orlandini, responsabile provinciale del trasporto pubblico di Sinistra Italiana Genova – è necessario entrare nel merito delle decisioni assunte”.

