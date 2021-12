Prevenzione dei rischi e sistemi di sicurezza oggi al centro della Genova Smart Week

Genova. La giornata più intensa della Genova Smart Week ha trattato i temi meno frequentati ma potenzialmente più decisivi per la costruzione di città intelligenti per i cittadini. Ossia quelli che hanno un impatto fisico sull’ambiente, sullo stile di vita e sulla saluta. La mattinata è stata dedicata al monitoraggio e alla prevenzione dei rischi sul territorio, un tema particolarmente sentito a Genova e in Liguria. L’intervento di Nicola Nizzoli presidente di Assorpas, l’Associazione italiana che aggrega le imprese operanti nel settore dei piccoli velivoli a pilotaggio remoto, ha acceso un faro sulle applicazioni di utilizzo nei servizi ispettivi, rilievi e monitoraggio, di security, di trasporti speciali e in aree remote. L’integrazione del 5G con questi sistemi è fondamentale. I prossimi utilizzi riguarderanno la gestione delle emergenze, il trasporto merci in ambiente montano fino a 100 kg, ma anche trasporto persone.

