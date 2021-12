Scontri Corvetto, il dirigente di polizia: “La chiusura della piazza? Per evitare che i facinorosi si disperdessero in città”

Genova. La chiusura di piazza Corvetto? “L’ha decisa il questore Ciarambino lasciando come unica via fuga via Santi Giacomo e Filippo per evitare che i manifestanti facinorosi si spargessero in giro per la città”. Così il primo dirigente Giovanni Giuliano ha spiegato in aula questa mattina, nella prima udienza per i fatti di piazza Corvetto, la scelta apparentemente incomprensibile compiuta da chi aveva il compito di dirigere l’ordine pubblico il 23 maggio 2019, da un lato di voler sgomberare piazza Corvetto a suon di lacrimogeni, dall’altro di chiudere tutte le vie di fuga, tranne una fra l’altro molto secondaria.

