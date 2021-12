Chiusura del Ppi, destino segnato? Tomatis: “Se non si potenzia l’ospedale diventerà ambulatorio”

Albenga. “Le nuove normative, purtroppo, parlano chiaro. I Punti di Primo Intervento sono destinati ad essere trasformati o in ambulatori territoriali oppure in Pronto Soccorso. Ma l’ospedale di Albenga non ha i requisiti per avere un pronto soccorso. Nelle condizioni attuali, il futuro del nostro nosocomio è di avere un ambulatorio territoriale con ulteriore impoverimento della sanità albenganese”.

