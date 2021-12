Covid, la Liguria potenzia le strutture protette per liberare posti letto negli ospedali

Genova. La Liguria aumenta i posti letto per dimettere i pazienti Covid dopo il ricovero in ospedale. L’ordinanza firmata oggi dal presidente Giovanni Toti prevede infatti il potenziamento della struttura già operativa a Genova e l’attivazione di un’ulteriore struttura residenziale nel Ponente ligure dedicata alla degenza protetta per chi avrà bisogno di ulteriore assistenza prima del rientro al proprio domicilio.

... » Leggi tutto