Da oggi in Liguria è attivo un numero verde per i disabili gestito dalle associazioni

Genova. Un numero verde regionale per rispondere alle richieste delle persone disabili. È operativo da oggi su tutto il territorio ligure dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.30, il numero 800.98.42.46, punto informativo ligure unificato, a disposizione delle persone disabili e delle loro famiglie. Il numero è gestito da sei associazioni di tutta la regione aderenti al Forum del Terzo Settore ed è stato attivato grazie al sostegno di Regione Liguria. La presentazione è avvenuta oggi in Sala Trasparenza di Regione Liguria in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità.

