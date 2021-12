Formazione, in Liguria 6 nuovi corsi ITS: turismo, agroalimentare, tecnologie e mobilità

Regione. Sei nuovi corsi ITS sono stati finanziati da Regione Liguria: faranno partire nuovi percorsi presso tre Fondazioni ITS già attive (Accademia della Marina Mercantile di Genova, l’ITS ICT di Genova e l’ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy della Spezia) e daranno la possibilità di rendere operative le due nuove Fondazioni ITS che si sono costituite nell’arco di questa estate ( ovvero l’ITS agroalimentare e l’ITS del Turismo).

... » Leggi tutto