Giochi e luminarie natalizie, polizia locale sequestra in centro storico 536 pezzi pericolosi

Genova. La Polizia locale, con l’approssimarsi delle festività, ha intensificato i controlli relativi alla conformità, e quindi alla sicurezza, di giocattoli e luminarie domestiche posti in vendita. In un negozio di via San Luca, al civico 56R, gli uomini del nucleo Commercio del Reparto Sicurezza Urbana hanno sequestrato 536 pezzi tra cui 192 giocattoli, 190 pezzi di materiale elettrico, 154 altri prodotti.

