Juniores Under 19, in campo Asti-Sanremese e Imperia-Fossano

Imperia. La Juniores Under 19 torna in campo questo weekend per la decima e ottava giornata per i gironi a dieci squadre (H-N) del campionato nazionale, turno che si è aperto oggi alle 14.30 con l’anticipo del girone D Luparense-Adriese e del girone N Cittanova-San Luca. Sabato si comincia con Afragolese-Lavello (M) alle 10, Pro Vercelli-Sestri Levante (A) alle 12.30, Porto D’Ascoli-Montegiorgio (F) alle 17, Cattolica-Sammaurese (E) e Castelfidardo-Alma Juventus (F) che chiuderanno la giornata alle 18.. Domenica sarà di scena Giugliano-Casertana (M) alle 11.30, a seguire Vado-Casale (A), Città di Pontedera-Aglianese (G) alle 14.30 e Bra-Chieri (A) alle 15. Sono previsti tre posticipi che saranno giocati il 6 e 8 dicembre: Perugia-Trestina (F) alle 15, Sorrento-Real Aversa (M) alle 14.30 e Castrovillari-Lamezia Terme (N) alle 10.15. Numerose le variazioni di campo: il match Caravaggio-Desenzano (C) sarà disputato al Jessy Owens di Arzago d’Adda, Cattolica-Sammaurese (E) al Calbi di Cattolica, Forlì-Borgo San Donnino (E) al Pantieri Gugnoni di Meldola, Tiferno Lerchi-Arezzo (F) al comunale di San Giustino, Città di Pontedera-Aglianese (G) al Mannucci di Pontedera, Lornano Badesse-Cascina (G) al campo Uopini di Monteriggioni, Pineto-Aurora Alto Casertano (H) al De Cecco di Città di S. Angelo, Vastese-Gladiator (H) al comunale di Vasto Marina, Vastogirardi-Nereto (H) al campo di Fornelli, Bisceglie-Nardò (L) al Diliddo di Bisceglie. La gara Flaminia Civitacastellana-Cassino (I) è stata rinviata a data da destinarsi. Lo annuncia la Lnd.

