Vaccini, Toti « prenotatevi per evitare code agli hub»

Genova. «Dispiace che chi ha preso regolarmente appuntamento attraverso un sistema computerizzato tra i più efficaci abbia trovato code e situazioni di disagio legate all’afflusso delle tante persone che invece si sono recate agli hub in accesso libero, quindi senza prenotazione, per farsi somministrare la terza dose. Ribadisco che attraverso il sito prenotavaccino.regione.liguria.it è possibile trovare posto 48 ore dopo dal giorno della prenotazione così come è facile e comodo prenotarsi in farmacia, attraverso i Cup e il numero verde. Chi prenota limita disagi a se stesso e agli altri. Restano invece le linee ad accesso libero per chi deve ancora effettuare la prima dose e per le categorie che hanno l’obbligo vaccinale (sanitari anche amministrativi, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia compresa quella penitenziaria, personale del soccorso pubblico, immunodepressi e con particolari condizioni di rischio). Da domani negli hub liguri saranno presenti steward che inviteranno chi deve fare la terza dose a tornare a casa e a passare attraverso i canali di prenotazione». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento delle vaccinazioni in Liguria.

