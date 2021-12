Bordighera, il giornalista Toni Capuozzo chiude la sei giorni del Ponente International Film Festival

Bordighera. Dalla professione di inviato di guerra, che non può più fare perché ora, per via dell’età, sarebbe «un pessimo fuggitivo» al ricordo dell’ultima esperienza in Siria; dall’atteso commento sull’Afghanistan dei talebani, «che non sono dei marziani, ma parte integrante di una società che ha determinati valori, portati all’estremo», a quello sulla condizione femminile, specie perché il suo intervento ha seguito la proiezione de “I racconti di Pàrvana”, film d’animazione che racconta una pratica tutt’altro che di finzione, quella del “bacha posh”, la ragazza che si traveste da uomo per provvedere alla sua famiglia; passando per le sue «Lettere da un Paese chiuso», diario affidato ai social durante il lockdown che ora è diventato un libro.

... » Leggi tutto