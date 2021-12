Calcio a 5 serie C, festa del gol per l’Airole contro il Santo Stefano

Airole. Serata di grande spettacolo ieri a Camporosso per l’Airole FC che nella sesta giornata del campionato di Serie C di calcio a 5 della Liguria ha ospitato e superato con una netta vittoria il Santo Stefano. Le sorprese per i biancoverdi erano però cominciate già 24 ore prima del match con il Giudice Sportivo che aveva non omologato e quindi modificato il risultato della gara precedente persa sul campo ad Imperia per 5-1 ma poi vinta per 6-0 a tavolino a causa di un giocatore squalificato schierato erroneamente dai nerazzurri.

Nella fredda serata di Camporosso l’Airole è sceso così in campo per tentare di incrementare ulteriormente il proprio bottino trovando però un Santo Stefano che nelle battute iniziali ha saputo controllare le viverne portandosi anche per due volte in vantaggio. Sul risultato di 1-2 (gol biancoverde di Vincenzo Gullace) è iniziato però l’assolo dei padroni di casa che chiudevano già il primo tempo in vantaggio 4-2 con la rete di Mirko Trinchero ed altre due marcature dello stesso Gullace al rientro dopo la squalifica.

... » Leggi tutto