Imperia. «Il riordino della normativa del demanio marittimo non può essere dettato dai pronunciamenti della giustizia amministrativa: il Governo deve assolutamente attivare il confronto con le associazioni di settore, partendo dalle disposizioni della legge di Bilancio 2019 in seguito rafforzate dai Decreti Rilancio e Agosto del 2020, per definirne indirizzi, criteri direttivi e tempistiche».

... » Leggi tutto