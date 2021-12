Concerti, mercatini, enogastronomia, auto d’epoca, libri: una scorpacciata di eventi nella domenica in provincia

Il 5 dicembre 1848 in un messaggio letto davanti al Congresso degli Stati Uniti l’allora presidente James Knox Polk confermò che grandi quantità d’oro erano state scoperte in California: la corsa al metallo più prezioso poteva così continuare! Anche la nostra corsa, quella all’evento più “cool” (non in senso di freddo!) in provincia, potrà continuare in questa prima domenica di dicembre: durane la giornata faremo infatti incetta di una vera e propria scorpacciata di eventi per tutti: dalla musica alle fiere di Natale, dal “mangia e bevi” alle “ruote” dei tempi passati alla migliore letteratura per l’infanzia.

