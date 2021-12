Liguria. Alla sua scoperta ha allertato tutto il mondo, ancora c’è preoccupazione, ma scienziati e politici fin da subito hanno dichiarato di dover aspettare qualche settimana per capire la sua gravità. Ed ora una ricerca svolta in Massachusetts sostiene che la variante Omicron non deve fare paura, in quanto è simile ad un raffreddore.

... » Leggi tutto