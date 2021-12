Green pass, da lunedì le nuove norme: ‘base’ per i bus, ‘super’ per cinema e ristoranti

Liguria. Green pass “base” obbligatorio sui mezzi pubblici a partire dal 6 dicembre, ma solo per gli chi ha più di 12 anni. A confermalo, come riporta il Corriere della Sera, il ministero dell’Interno e il ministero dei Trasporti che ieri si sono riuniti per discutere sull’argomento. Per fare chiarezza sulla nuova norma, inoltre, è stato annunciato che a breve sarà pubblicata sul sito del Governo una Faq (risposta a domande frequenti).

... » Leggi tutto