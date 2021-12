Mezza società “relegata” nella curva ospiti vicino agli ultra matuziani per il derby con la Sanremese, le proteste dell’Imperia

Imperia. Fanno sapere dalla Ssd Imperia Calcio «La Ssd Imperia apprende, con rammarico, dell’accoglienza offertagli dalla Sanremese in vista del derby di domani. Alla nostra società sono infatti stati riservati tre posti nominativi per: presidente, vicepresidente e direttore generale, nella problematica tribuna centrale dello stadio Comunale. Il resto della compagine neroazzurra dirigenti, squadra, il signor Glauco Ferrara e main sponsor (tra cui come noto la famiglia Minasso e la famiglia Del Gratta) é stata relegata in una delle curve dell’impianto, poco distante dalla tifoseria di casa. Come società prendiamo atto di questa scelta e al contempo ce ne distanziamo. Il presidente Fabrizio Gramondo sarà in panchina in qualità di medico. La restante parte dei sopradetti, direttore generale e vicepresidente compresi, sarà invece in curva».

